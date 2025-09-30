LEXO PA REKLAMA!

Kërkoi dëmshpërblimin e munguar, procedohet i riu që hyri me forcë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak në Vlorë

Lajmifundit / 30 Shtator 2025, 13:20
Aktualitet

Policia e Vlorës ka proceduar penalisht të riun David Dani, i cili një ditë më parë hyri me forcë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të qytetit, dhe me tone të ngritura kërkoi të drejtën e tij për shpronësimin e pronës së tij, e cila i është prishur nga autoritetet 5 vite më parë.

27 vjeçari Dani është proceduar penalisht për veprën penale prishje e qetësisë publike.

Kallëzimin ndaj tij e ka bërë punonjësja e Policisë Bashkiake Vlorë, shtetasja A. R., 55 vjeçe, se ky shtetas është futur pa leje në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak Vlorë, duke ndërprerë zhvillimin e mbledhjes për disa minuta.

