Altin Dumani, kreu i SPAK, te redaksia e gazetës KOHA JONE

Sot, Altin Dumani, kreu i SPAK, ishte te redaksia e gazetës KOHA JONE, ku mori Çmimin:”Njeriu i Vitit 2023″.

Si traditë të kahershme, KOHA JONE, organizon sondazhin e vitit, ku jepen çmime nga fusha e medias dhe jetës publike.

“Njeriu i Vitit” është çmimi më i lartë që kjo media jep, ndërkohë kujtojmë se këtë çmim e kanë fituar ndër vite, Vjosa Osmani, presidente e Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, ish-President i Kosovës, Armando Broja, futbollisti shqiptar që luan në Premier League angleze, Dritero Agolli, etj.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Sot Altin Dumani theksoi se ky çmim është i krejt trupës së SPAK, BKH,etj.

Botuesi dhe drejtori i “KOHA JONE”, Nikoll Lesi bashkë me ish-gazetarin e KJ, Lorenc Vangjeli, i treguan zotit Dumani historinë e gazetës me të madhe me anë të fotove që janë redaksinë e kësaj media.

Çdo gazetar që ka punuar në “KOHA JONE” ka një foto në redaksi.