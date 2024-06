Aksion policor nga Ksamili në Velipojë, bllokohen 27 mjete lundruese

Policia Kufitare së bashku me njësinë Policore Detare kanë njoftuar bllokimin e 27 mjeteve lundruese përgjatë bregdetit shqiptar në kuadër të operacionit “Siguria Detare”.

Sipas autoriteteve në mjetet e bllokuara përfshihen 18 jet ski, 4 skafë dhe 5 gomone.

Sakaq, Policia Kufitare apelon për të gjithë përdoruesit e mjeteve lundruese, që të vijojnë të zbatojnë rregullat për përdorimin e mjeteve lundruese, të jenë të pajisur me mjetet e shpëtimit si dhe të respektojnë zonat e përcaktuara për lundrim me këto mjete, me qëllim që ata dhe pushuesit e tjerë të jenë të sigurtë dhe të qetë.