Ndeshja me dema kthehet në tragjedi në Lisbonë, demi sulmon dhe vret 22-vjeçarin (VIDEO)
Një toreadori dhe një spektator humbën jetën pasi u sulmuan brenda arenës në Lisbonë nga një dem. Manuel Maria Trindade ishte në Campo Pequeno dhe vrapoi drejt një demi të madh, që peshonte rreth 700 kilogramë, duke e sfiduar atë të sulmonte.
Demi lëvizi me shpejtësi të lartë drejt 22-vjeçarit Manuel Maria Trindade. I riu u përpoq t'i kapte brirët e kafshës për ta kontrolluar, por brenda sekondave kafsha e ngriti në ajër dhe e hodhi për muri.
Spektatorët në një arenë me 6,848 vende bërtitën nga tmerri ndërsa Trindade shtrihej pa ndjenja në tokë. Demi u ndalua përfundimisht nga toreadorë të tjerë që i tërhoqën bishtin dhe ngritën pelerina shumëngjyrëshe para syve të tij.
Sipas faqes portugeze të internetit Zap, një spektator 73-vjeçar që po shikonte u rrëzua dhe gjithashtu vdiq, ndoshta nga tensioni dhe tronditja e momentit. Ekipet e shpëtimit nxituan menjëherë për t'i dhënë ndihmën e parë të riut në arenë. 22-vjeçari u dërgua në spital ku ra në koma por vdiq brenda 24 orëve për shkak të dëmtimit të pakthyeshëm të trurit.
???????? Lisboa, Portugal | Tragedia en la tauromaquia: un joven torero portugués de 22 años perdió la vida tras ser brutalmente embestido por un toro de 1,500 libras durante una corrida. Entre el público, un aficionado también falleció en medio del horror del espectáculo. #zdigital… pic.twitter.com/hxSGMzQuPW— Z101 Digital (@z101digital) August 26, 2025