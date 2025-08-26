Aksidenti tragjik që u mori jetën 2 motrave! Drejtori i Shërbimeve Publike në Sarandë publikon mesazhin e fundit të tyre
Dy motrat që ndërruan jetë mbrëmjen e së dielës në një aksident rrugor në Delvinë, punonin si tregëtare ambulante pranë plazhit publik të Sarandës, me qëllim që të ndihmonin vëllanë e tyre të sëmurë.
Drejtori i Drejtorisë Shërbimeve Publike në Bashkinë Sarandë, Jolio Dine, në një postim prekës, ka treguar njohjen e tij me 20-vjecaren Rozina Dhimaku, e cila përmes një strukture të improvizuar me kallama e bimë, shiste pranë vendit të quajtur “Plazhi i Ri” në Sarandë. “Balkanëeb” mësoi se dy motrat gjithashtu punonin edhe një punë të dytë, Rozina si pastruese dhe Elvisa si kuzhiniere mëngjesesh, në dy subjekte hoteliere në Sarandë.
Postimi i Drejtorit të Drejtorisë së Shërbimeve Publike në Bashkinë Sarandë, Jolio Dine: “Prej pak orësh jemi njohur të gjithë me dramën familjare të familjes Dhimaku, e cila përpos dhimbjes për humbjen tragjike të Rozinës dhe Elvisës, tashmë duhet të përballojë edhe sëmundjen e rëndë të djalit të tyre 7-vjecar.
Kjo në foto është struktura e thjeshtë, por që brenda mbart dhimbje dhe forcë, që Rozina ma ka nisur në telefonin tim në 17 qershor, duke më kërkuar një vend për të tregëtuar në afërsi të Plazhit të Ri në Sarandë. Ajo kurrë nuk më tha se arsyeja e kësaj pune të thjeshtë por fisnike, ishte pikërisht nevoja për të ndihmuar vëllanë e saj. “Studioj për mjekësi”, më tha me krenari, por me një nevojë të ethshme për të nxjerrë pak të ardhura më tepër. Kur të gjithë kërkuan hapësirë me projekte strukturash moderne, Rozina erdhi pikërisht me “projektin” e saj të varfër, por me një dashuri dhe dëshirë të jashtëzakonshme për të punuar.
Komunikimin e fundit me Rozinën e kam pasur dy muaj më parë dhe nuk e di pse ishte i vetmi rast që dëshiroja me shpirt që dikush të kishte sukses me hapësirën publike që shfrytëzonte gjatë verës dhe ndaj i shkrova vetë për të mësuar dicka më tepër. Mesa duket nuk i kishte ecur sic duhet, sic kam mësuar së fundmi.
Lus Allahun që Rozina dhe Elvisa të bëhen banore të Xhenetit. Gjej rastin të bëj thirrje për të gjithë, që të ndihmojmë sa të mundemi vëllanë e tyre të sëmurë!”