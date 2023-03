Aksident te "Plepat" në Durrës, humb jetën një grua, dy të plagosur

Nje aksident i rende me pasoja ka ndodhur diten e sotme ne zonen e Plepave ne Durres.

Lajmi u be i ditur nga policia e cila fillimisht njoftoi se per ngjarjen ka pasur vetem te plagosur, por ne fakt minutat e fundit, bilanci ka ndryshuar.

Burime nga spitali, thone se atje ka nderruar jetë shtetësja Flutra Bajrami, 43 vjece, e cila mbeti e plagosur në lagjen nr 13 te qytetit, në afersi të zonës së Plepave.

Durrës/Informacion paraprak

Rreth orës 09:45, në lagjen nr. 13, Durrës, te mbikalimi i Plepave, automjeti me drejtues shtetasin Q. B, është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin M. Sh.

Si pasojë e përplasjes është dëmtuar drejtuesi i mjetit shtetasi Q. B, dhe pasagjerët që udhëtonin në këtë automjet, shtetasja F. B (ka humbur jeten ne spital), dhe shtetasi M. B.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.