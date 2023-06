Aksident në Tiranë, makina merr përpara motorin e policisë, plagosen dy efektivët

Një aksident është shënuar pasditen e kësaj të hënë në kryqëzimin e rrugës “Medar Shtylla” në Tiranë. Sipas bluve një automjet me drejtues shtetasin P.U është përplasur me motomjetin e policisë me drejtues A.Ll. Mësohet se nga përplasja janë dëmtuar dy punonjësit e policisë, inspektorët A.Ll dhe E.P, të cilët ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Tiranë/Informacion paraprak Më datë 26.06.2023, në kryqëzimin e rrugës “Medar Shtylla” dhe “Prokop Mima”, janë përplasur automjeti me drejtues shtetasin P. U., me motomjetin e Policisë me drejtues shtetasin A. Ll. Nga përplasja janë dëmtuar dy punonjësit e Policisë, drejtuesi i motomjetit inspektor A. Ll., dhe pasagjeri që ndodhej me të, inspektor E. P., të cilët ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.