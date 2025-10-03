Aksident në Shkodër-Lezhë/ Kamioni përplas drejtuesin e biçikletës
Një aksident ka ndodhur mbrëmjen e kësaj të premteje, në aksin rrugor “Shkodër-Lezhë”.
Mësohet se drejtuesi i një kamioni ka humbur kontrollin dhe për pasojë është përplasur me një biçikletë. Nga ky aksident ka mbetur i plagosur drejtuesi i biçikletës, i cili është transportuar në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Njoftimi i policisë:
Rreth orës 19:17, në aksin rrugor “Shkodër-Lezhë”, shtetasi I. M., duke drejtuar automjetin e tij kamion, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit dhe ka përplasur shtetasin A. V., i cili po lëvizte me biçikletë. Si pasojë, është dëmtuar shtetasi A. V., i cili është jashtë rrezikut për jetën.Grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.