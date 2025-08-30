Mirlind Daku i shënon dygolësh Orenburg-ut
Sulmuesi shqiptar i Rubin Kazan, Mirlind Daku ka vazhduar me formën e mirë në elitën e futbollit të Rusisë.
Reprezentuesi i Shqipërisë, ka shënuar dygolësh në barazimin e ndeshjes Orenburg-Rubin Kazan (2-2), ndeshje kjo e zhvilluar të shtunën.
Daku golin e parë e realizoi në minutën e 16-të, derisa të dytin e realizoi në minutën e 34-të.
Daku golin e parë ia dedikoi gjyshit të tij i cili ndërroi jetë të premten që lamë pas.