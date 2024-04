Aksident në Laç, dy mjetet përplasen “kokë më kokë”, ka të lënduar

Një aksident automobilistik ka ndodhur ditën e sotme në qytetin e Laçit, teksa dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën.

Raportohet se mjeti me drejtuese shtetasen F. Gj., 44 vjeçe, është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin A. Gj., 27 vjeç.

Për pasojë janë plagosur shtetasja F. Gj. dhe një pasagjere në automjetin që drejtonte ajo, të cilat po marrin asistencë mjekësore dhe aktualisht janë jashtë rrezikut për jetën.