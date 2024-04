“Ti je i pafè”! Debat i ashpër mes Eglës e Meritonit: Je i pafytyrë, Natën e Kadrit…

Egla dhe Meritoni, dy banorët e shtëpisë së Big Brother VIP, janë përfshirë në një debat të ashpër me njëri tjetrin.

Teksa qëndronin në oborrin e shtëpisë, Egla i thotë Meritonit se është i pafè dhe i pafytyrë. Sipas Eglës, për ditëlindjen e saj Meritoni është sjell keq ndërsa Natën e Kadrit ndryshoi sjellje.

Egla: Ti provokon, nuk do arrish më asgjë tjetër

Meriton: Asnjëherë, është për përndjekje

Egla: E ke gojën me myk të bardhë

Meriton: Ça nuk the për profesionin. Përmend çmimet, televizionin, me punu në televizion është respekt. Me fè thotë kujdes…

Egla: Pse zë fenë në gojë

Meriton: Jam besimtar

Egla: Ti je i pafè, sepse natën e Kadrit, pasi më nxive ditëlindjen time ke ndryshuar nga ‘kështu kështu’. Besimtar është gjithë vitin, jo vetëm një natë

Meriton: E ofendon tjetrin, qëndro vetvetja, çoje ndonjë shishe për qejf

Egla: Je i pafytyrë. Ta dhashë mundësinë të flasësh, tani mos fol më