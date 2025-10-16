LEXO PA REKLAMA!

Aksident në “Kukës-Krumë”, përplasen dy automjete, tre persona përfundojnë në spital

Lajmifundit / 16 Tetor 2025, 11:09
Aktualitet

Një aksident ka ndodhur në aksin rrugor “Kukës-Krumë”, në vendin e quajtur “Qafa e Toblit”.


Policia bën me dije se janë përplasur dy automjete ndërsa janë dëmtuar dy drejtuesit e automjeteve dhe një pasagjere.

Njoftimi:

Në aksin rrugor “Kukës-Krumë”, në vendin e quajtur “Qafa e Toblit”, automjeti me drejtuese shtetasen H. H., 62 vjeçe, është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin D. C., rreth 27 vjeç.

Si pasojë e aksidentit janë dëmtuar dy drejtuesit e automjeteve dhe pasagjerja në automjetin me drejtues shtetasin D. C., të cilët po marrin ndihmë mjekësore në spital.


Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.

 

