Aksident në aksin Fier-Seman, makina përplaset me traktorin!

Një aksident ka ndodhur në Fier- Seman, në rrugën "Hoxharë e vjetër", ku janë përfshirë një autoveturë dhe një karrocë që tërhiqej me kafshë.

Dyshohet se mjeti nuk e ka parë mjetin bujqësor pasi nuk ka ndriçim kjo pjesë e rrugës.

"Fier/Informacion paraprak. Rreth orës 19:20, në aksin rrugor Fier-Seman, në Hoxharë, automjeti me drejtues shtetasin E. Ll., 34 vjeç, banues në Darzezë, është përplasur me një karrocë që tërhiqej me kafshë, e cila drejtohej nga shtetasi Q. Xh., 56 vjeç, banues në Dërmënas. Si pasojë e përplasjes, janë dëmtuar lehtë të dy drejtuesit dhe ndodhen në Spitalin Rajonal Fier, në kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkakut të aksidentit", njofton policia.

