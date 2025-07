Aksident në aksin Fier-Cakran/ 2 automjete përplasen me njëra-tjetrën, 3 të plagosur

Një aksident ka ndodhur pak minuta më parë në aksin Fier-Cakran”.

Dy automjete tip “ Ford” dhe “ Volkswagen” , janë përplasur me njëri- tjetrin dhe si pasoje e goditjes së fortë tre pasagjerẽ kanë mbetur të dëmtuar dhe janë transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal Fier , ku po marrin ndihmën mjekësore.

"Fier/Informacion paraprak. Rreth orës 20:30, në vendin e quajtur "Kthesa e Cakranit" automjeti me drejtues shtetasin M. Sh., është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin D. Sh.

Si pasojë e përplasjes janë dëmtuar lehtë tre pasagjeret, shtetaset K. C., 25 vjeçe, L. C., 52 vjeçe dhe I. C., 30 vjeçe, të cilat kanë shkuar në spital për të kryer ekzaminimet mjekësore. Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkakut të aksidentit", njofton policia.

Në vendngjarje kanë shkuar menjëherë shërbimet e policisë dhe grupi hetimor i cili po punon për zbardhjen e shkaqeve të këtij aksidenti.