Aksident i rëndë në Korçë, katër të plagosur, një person bllokohet në automjet

Korce - LAJM NE PERDITESIM - Në aksident rrugor, ku u përfshinë dy mjete, ndodhi këtë mbrëmje në fshatin Belorta në Korçë.

Policia ka mberriturn ne vendin e ngjarjes dhe ka nisur hetimet menjehere per ngjarjen.

Burimet thane se rreth orës 17:20, në aksin rrugor “Bilisht-Korçë” në afërsi të fshatit Belorta, Korçë, automjeti tip “Hyundai” me drejtues shtetasin N. M., është përplasur me automjetin tip “Volkswagen” me drejtues shtetasin V. M.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Për pasojë, janë dëmtuar 5 shtetas, ndërsa 1 tjetër ka mbetur i bllokuar në mjet dhe po punohet me shërbimet zjarrfikëse për t’a nxjerrë.

Të lënduarit jane transportuar në spitalin e Korçës për ndihmë mjekësore. Grupi hetimor po punon për përcaktimin e shkaqeve të aksidentit.