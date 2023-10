“Ajo është për psikiatri”/Motra e të riut që u plagos nga bashkëjetuesja: E qëlloi me djalin në krahë

Motra e Erald Toskut, i cili u plagos nga bashkëjetuesja e tij shprehet e shqetësuar për sigurinë e vëllait të saj, duke e konsideruar autoren e ngjarjes si të rrezikshmëri.

Në zonën e Kombinatit, një grua shtatzënë qëlloi me thikën e bukës bashkëjetuesin e saj Erald Toskun pas një konflikti.

Motra e të plagosurit ka dhënë më shumë detaje për debatin që çoi në një përplasje të tillë, dhe situatën aktuale.

Pas lirimit të bashkëjetueses së të vëllait, ajo shprehet e shqetësuar duke shtuar se përbën rrezikshmëri.

Motra e Toskut shprehet se i është thënë se “është për psikiatri”.

“Unë kam qenë dje në drekë që telefonoj Policinë. Familjarët që ishin në spitalin e Traumës, sepse kam ardhur pas orës 10 të darkës, pasi pashë që askush nuk po e largonte nga spitali zonjën.

Ajo mbrëmë i hyri në dhomë. Ajo përbën rrezikshmëri. Tek dera e spitalit ishin 3 policë të Komisariatit nr 3. I kam kërkuar familjarëve dhe largojeni. Ky është personi që qëlloi djalin tonë në mëngjes.

Pastaj të merren me pjesën se kur do gjykohet si do hyjë në burg. Është për psikiatri.

Sepse në deklaratën që dhashë unë në darkë, njëri nga punonjësit tha se ajo nuk ishte për ne, prandaj e lamë të lirë, ajo duhet të shkojë në psikiatri.

Djali 6 muajsh në fillim ajo jua la atyre që jetonin tek shtëpia e tyre me qira, pastaj Policia ia dha asaj.

Duke marrë parasysh gjendjen e saj psikologjike, kam frikë se ndoshta ajo dhunon dhe fëmijën.”

Motra e Toskut përmes një interviste në emisionin “Me Zemër të Hapur” ajo tregoi edhe arsyen se përse ka nisur sherri mes dy të rinjve, i cili agravoi deri në plagosjen me thikë.

“Vëllai im ka qenë në gjendje gripale dhe ka pasur temperaturë. Duke qenë se jetonin edhe me qira, vëllai donte të ikte në punë dhe ajo i thoshte mos ik. Ka agravuar situata. Vajza me pak gjë bëhet shumë agresive. Në debat e sipër vëllai i ka thënë ulu se unë do iki për në punë.

Kanë debatuar për ikjen në punë dhe kanë kaluar në fjalë fyese, kush je ti e kush jam unë. Në ato moment vëllai shkoi të qetësojë djalin 6-muajsh në dhomën e gjumit, ndërsa ajo mori thikën. Ai është plagosur me thikë me djalin 6-muajsh në krahë.

Që kur ata janë njohur në fillim e kam konstatuar se ajo është agresive. Ajo ka qenë e martuar më parë dhe ka një vajzë 4 vjeçe. Gjithmonë acarohej dhe agravohej”, tha ajo.