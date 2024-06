A do të shkarkohet Spalletti? Gabriele Gravina: Fola me trajnerin dhe nuk ka kuptim që…

Në Itali vijon të jetë shumë e nxehtë eliminimi nga “Euro2024”, ku mediat dhe tifozët bëjnë përgjegjës edhe Luciano Spallettin, por trajneri nuk preket, fakt që e pranoi edhe presidenti i Federatës Italianë të Futbollit, Gabriele Gravina:

“Jemi të zhgënjyer që nuk i dhamë tifozëve italianë atë që meritojnë. Kam folur gjatë me Spallettin, dhe nuk ka kuptim të heqim dorë nga një projekt i nisur vetëm tetë muaj më parë.

Sigurisht ka gjëra që duhen ndryshuar, duhen përmirësuar. Do të ketë shumë gjëra për të analizuar në thellësi. Duhet të besojmë të gjithë, duhet të ringrihemi, duhet ta bëjmë me forcë dhe me shumë punë”, u shpreh ndër të tjera Gravina.