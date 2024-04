A do të luante në një film me Egla Cenon?! Ja si pergjijet Julia Ilirjani

E ftuar sot në “Pardon My French” ishte ish-banorja e “BBV3”, aktorja e njohur Julia Ilirjani. Ajo u shpreh lidhur me projektet që ka në plan, “Big Brother Vip 3”, të bijën e shumë të tjera.

A do luante një film me Egla Cenon?

Duke i lënë mënjanë të gjitha, unë mendoj dhe shpresoj shumë që Egla mos të jetë në jetën reale ajo që është në “BBV3”. Nëse është si aty do më vijë shumë keq që intelekti i saj e çon drejt një rrugë që e bën asociale dhe është e dëmshme për profesionin që ne bëjmë. Në film edhe sikur Egla të jetë si në shtëpi, unë do ta pranoja. Në teatër do ta mendoja më gjatë se teatri është më i gjatë, harxhojmë më shumë kohë me njëri-tjetrin. Në film skenat janë të veçuara.

Si shoqe? Po, do ta kisha pirë një kafe me Eglën ta njihja, ta kuptoja. Është një grua inteligjente, por nuk e di pse sillet kështu. Këtë do doja të kuptoja…