A do bënte një bashkëpunim me të? Klajdi habit me deklaratën: Jam tallur me Rozanën dhe…

Klajdi Musabelliu dhe Rozana Radi kanë patur debate të forta kur ishin brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, “Big Brother VIP 4”.

Gjatë një interviste për “Pushime On Top”, Eni Shehu e pyeti nëse do të bënte një bashkëpunim me këngëtaren e njohur.

Këngëtari u shpreh ‘kurrë mos thuaj kurrë’ , por për momentin ka shumë gjëra që po merret dhe po përpiqet që të jetë i kujdesshëm dhe selektiv në materialet që zgjedh.

Musabelliu tha gjithashtu se loja ka mbaruar dhe në “Big Brother” hyri për tu kënaqur dhe argëtuar:

“Unë besoj se kam qenë shumë i qartë jo vetëm me Rozanën po me të gjithë, që kam luajtur, kam qeshur, jam argëtuar, jam tallur pak me thënë të drejtën, nuk e mohoj këtë”.

Pjesë nga intervista:

Një bashkëpunim që nuk do doje t’a bëje, Rozana?

Big-u mbaroi, për mua loja mbaroj. Ne ngelemi shokë, miq, kolegë, pavarësisht ça u tha, ça u bë. Edhe në jetën e vërtetë kështu funksionojnë raportet, zihesh, mban mëri, akuzohesh, shahesh, thashetheme pas krahëve. Pastaj ritakohesh, pra kjo nuk është një gjë që ndodh për herë të parë. Ok, aty ishte publike gjëja. Pastaj del jashtë dhe merr një tjetër kuptim, një tjetë peshë. Unë besoj se kam qenë shumë i qartë jo vetëm me Rozanën po me të gjithë, që kam luajtur, kam qeshur, jam argëtuar, jam tallur pak me thënë të drejtën, nuk e mohoj këtë. Sepse hyra në Big Brother për tu kënaqur.

Tani që jeni jashtë dhe gjithçka ka mbaruar, më trego pak për Rozanën në aspektin artistik.

Do doje të kishe një bashkëpunim me të?

Të thashë kurrë mos thuaj kurrë, nuk e dihet. Po për momentin ngaqë kam këtë tjetrën me Nestin, jam bërë shumë lëmsh se kam disa gjëra nëpër duar, kërkesa, oferta, nuk po di të zgjedh, po përpiqem ti bëj gjërat avash avash, i kujdesshëm dhe selektiv në materialet që zgjedh. Të mbyllim këtë me Elvanën njëherë.