I vuri flakën vetes dhe u hodh nga ballkoni, ndërron jetë rrugës për tek Trauma 49-vjeçarja

Ka ndërruar jetë rrugës për tek Trauma 49-vjeçarja nga Korça që i vuri flakën vetes dhe u hodh nga ballkoni ditën e sotme.

Fillimisht u raportua se në shtëpinë e viktimës e kishte rënë zjarr dhe kjo e fundit në tentativë për të shpëtuar u hodh nga ballkoni, por pas hetimeve policia zbardhi ngjarjen.

Policia bëri me dije se shtetasja me iniciale S.K, është lyer me lëndë djegëse, i ka vënë flakën vetes dhe më pas është hedhur nga ballkoni.