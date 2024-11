37 grabitje bizhuterish dhe parash, del në gjyq shqiptari në Belgjikë/ Dy në kërkim

Tre shqiptarë rrezikojnë 4 vite burg për jo më pak se 37 akuza për vjedhje. Ata goditën kudo në Flanders, nga Roeselare në Rotselaar, dhe shkuan në kërkim të parave dhe bizhuterive. Një nga të dyshuarit punon si shofer i mallrave me vlerë.

“Ai tani ka një leje qëndrimi, jeton me gruan e tij dhe ka një punë të përhershme. Ai është shofer mallrash me vlerë, përfshirë artin dhe bizhuteritë”, tregon avokati i 25-vjeçarit D. H për situatën e tij aktual.

Klientëve të tyre u grabitën para dhe bizhuteri. Mallra me vlerë. Burri dhe dy shoqëruesit u akuzuan për jo më pak se 37 vjedhje që përfshinin hyrje të detyruar. Gjithashtu, ata akuzohen edhe për 10 tentativa për vjedhje. Treshja me origjinë shqiptare bëri vizita të padëshiruara në shtëpi në të gjithë Flanders, duke përfshirë Roeselare, Kortrijk, por edhe Flanders Lindore dhe Brabant.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ishte një enigmë për hetuesit që të kapnin tre hajdutët dhe t’i lidhnin me faktet. Ata e bënë këtë duke përdorur telefona celularë, kamerat e tyre BMW dhe ANPR. Gjithashtu, dy prej tyre janë ndaluar me mjete për vjedhje. Prokurori foli për një bandë profesioniste dhe kërkoi dënim me 4 vite burg.

Vetëm D. H u paraqit gjatë seancës dëgjimore dhe shpreson të marrë shërbim në komunitet. Vetë burri thotë se nuk ka hyrë në asnjë shtëpi, por ka vepruar vetëm si shofer. Ai do të kishte fituar 50 euro në ditë. “Isha i vetmi me patentë shoferi dhe nuk kisha para në atë kohë. Më vjen keq”, tha ai. Vendimi pritet të jepet më 13 nëntor.