Atentat në Tiranë, vritet në Xhamllik Klaudio Prendi, djali i ish-gjyqtarit Fran Prendi, autorët djegin makinën

Tirana eshte tronditur nga nje tjeter krim. Ekzekutohet në mes të Tiranës, i riu Klaudio Prendi, i cili ishte djali i ish-gjyqtarit Fran Prendi.

I riu është qëlluar me breshëri plumbash sapo ka dalë nga një lokal në zonën e Xhamllikut në Tiranë rreth orës 01:40 të 20 nëntorit.

Prendi humbi jetën në spital si pasojë e plagëve të marra, ndërsa është qëlluar nga persona ende të paidentifikuar teksa ka qenë duke hipur në makinë.

Në zonën e Farkës, pas ngjarjes se rende, është gjetur edhe një makinë e djegur e cila dyshohet se u përket autorëve.

Klaudio Prendi nuk është emer i panjohur, pasi më 6 maj 2023, ai ka qëlluar me armë në quytetin e Pukës.

Ai është djali i ish-gjyqtarit Fran Prendi, i cili u dorëhoq pasi filloi vetingu.

Autorët e atentatit kanë qenë në një makinë dhe kanë qëlluar sapo Prendi ka dalë nga lokali në Xhamllik për të hyrë më makinën e tij, e cila është mbushur plotë me vrima plumbash.

Ngjarja e ndodhur em 6 maj 2023

Te shtëna me armë zjarri janë regjistruar në Pukë.

Një 26 vjeçar është shpallur në kërkim pasi është identifikuar si autor i të shtënave me armë në mesnatë në Pukë.

Ngjarja ndodhi rreth orës 00:20 në dalje të qytetit të Pukës në aksin rrugor Pukë – Fushë-Arrëz.

Klaudio Prendi banues në Tiranë ka qëlluar disa herë në ajër, duke lëvizur me makinë.

26 vjeçari është shpallur në kërkim së bashku me automjetin e tij.

Policia per ngjarjen me autor djalin e ish gjyqtarit:

“Pukë/ Qëlloi në mesnatë, me armë zjarri në ajër nga automjeti, Policia identifikon dhe shpall në kërkim autorin. Vijion puna intensive për kajen e 26-vjeçarit.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Pukë, me marrjen e njoftimit, në mesnatë, rreth orës 00:20, se në dalje të qytetit të Pukës në aksin rrugor Pukë – Fushë-Arrëz, ishin dëgjuar të shtëna me armë, menjëherë kanë shkuar në vendngjarje dhe kanë organizuar punën, ku falë veprimeve të shpejta kanë bërë të mundur identifikimin e shtetasit, i cili ka qëlluar me armë zjarri, në ajër.

Si rezultat i veprimeve të shpejta të shërbimeve të policisë bazuar dhe në inteligjencën informative, u bë e mundur identifikimi i autorit të dyshuar të kësaj ngjarje dhe shpallja në kërkim e shtetasit K. P., 26 vjeç, banues në Tiranë.

Vijon puna intensive për kapjen e tij dhe vënien përpara përgjegjësisë ligjore.Gjithashtu u bë identifikimi dhe shpallja në kërkim dhe e automjtetit nga i cili ky shtetas ka qëlluar në ajër, duke qënë në lëvizje.

Nën drejtimin e Prokurorisë vijon puna për sqarimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje. Materialet iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme”, sipas njoftimit të policisë.