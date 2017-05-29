LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Ministri Demiraj në Shkodër e Lezhë: Zero tolerancë për policët në aktivitete politike

Lajmifundit / 29 Maj 2017, 16:13
Politikë

Ministri i Brendshëm, Dritan Demiraj po zhvillon një takim me drejtoritë e policisë në Qarkun Lezhë dhe Shkodër.

Gjatë takimeve atje, Demiraj ka kërkuar zero tolerancë për policët që përfshihen në aktivitetet politike.

Ministri përcolli prioritetet kryesore për një proces zgjedhor të sigurt dhe të qetë, luftën pa kompromis ndaj kultivimit dhe trafikimit te lendeve narkotike, parandalim te përdorimit të parave të trafikimit të drogës dhe blerjen e votës.

Ministri Demiraj, i shoqëruar nga drejtori i Përgjithshëm i Policisë se Shtetit z. Haki Cako theksuan zero tolerance për punonjësit e policisë që përfshihen në aktivitete të subjekteve politike.

Ai garantoi mbështetje maksimale për arritjen e misionit kushtetues të strukturave të Policisë së Shtetit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion