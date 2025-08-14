RYANAIR HAP BAZË TË RE NË TIRANË
TRE AEROPLANË TË BAZUAR, 10 LINJA TË REJA (33 NË TOTAL) TEKSA TRAFIKU RRITET NË 4.0 MILION PASAGJERË NË VIT
Ryanair, kompania ajrore me rritjen më të shpejtë në Shqipëri, ka njoftuar hapjen e një baze të re në Aeroportin e Tiranës nga prilli 2026, me tre avionë të rinj Boeing 737-800 dhe një investim prej 300 milionë dollarësh.
Baza do të krijojë mbi 100 vende të reja pune me pagesë të lartë për pilotë dhe ekuipazh, duke mbështetur gjithsej mbi 3,000 vende pune në vend.
Me këtë zgjerim, Ryanair do të operojë mbi 450 fluturime javore drejt 33 destinacioneve, përfshirë 10 të reja si Birmingham, Dublin, Milano, Maltë, Napoli, Pescara, Poznan, Trieste, Torino dhe Verona. Po ashtu, do të ketë rritje të frekuencave në linja ekzistuese drejt qyteteve si Bari, Londër, Pragë, Stokholm dhe Varshavë. Trafiku i pasagjerëve pritet të arrijë në 4 milionë në vitin 2026.
Plani afatgjatë i kompanisë parashikon deri në 6 avionë të bazuar në Tiranë dhe një investim total prej 600 milionë dollarësh deri në vitin 2030, duke shtuar mbi 20 destinacione të reja dhe rritur numrin e pasagjerëve në mbi 5 milionë në vit. Ky zhvillim vjen në kuadër të strategjisë së Ryanair për tarifa të ulëta dhe taksa zero në aviacion, duke nxitur turizmin, investimet dhe hapjen e vendeve të punës.
CEO i Ryanair, Michael O’Leary, tha se hapja e bazës së re në Tiranë është një hap i madh për kompaninë dhe për Shqipërinë, duke theksuar se “me këtë investim të ri dhe me 33 destinacionet tona, përfshirë 10 të reja, Tirana do të bëhet një qendër e rëndësishme e rrjetit tonë në rajon”.
CEO i Ryanair, Michael O’Leary, tha:
“Si e vetmja kompani ajrore me tarifa realisht të ulëta në Shqipëri, Ryanair është i lumtur të njoftojë hapjen e bazës së re në Tiranë për S26 me 3 aeroplanë. Që nga nisja e fluturimeve tona të para drejt Shqipërisë në nëntor 2023, Ryanair ka bashkëpunuar ngushtë me partnerët tanë në Aeroportin e Tiranës për të realizuar një rritje ambicioze, që tani do ta çojë trafikun e Ryanair në mbi 4 milion pasagjerë në vitin 2026, me 3 aeroplanë të rinj B737-800 (investim prej 300 milionë dollarësh) të bazuar në Tiranë, duke mbështetur mbi 3,000 vende pune lokale dhe duke operuar 33 destinacione, përfshirë 10 të reja drejt Birmingham, Dublin, Milano, Maltë, Napoli, Pescara, Poznan, Trieste, Torino dhe Verona.
Rritja e vazhdueshme e Ryanair në Tiranë i ofron Shqipërisë një mundësi të jashtëzakonshme për të zhvilluar trafikun ajror, turizmin dhe vendet e punës, pasi Ryanair synon të arrijë mbi 5 milion pasagjerë në vit dhe të bazohet me deri në 6 aeroplanë në Tiranë me një investim prej 600 milionë dollarësh, duke shtuar mbi 20 destinacione të reja deri në vitin 2030 – duke vazhduar bashkëpunimin me politikën e saj të kostove të ulëta të aksesit dhe taksat zero në aviacion që nxisin rritje të shpejtë të trafikut, turizmit, investimeve dhe vendeve të punës.”
Drejtori Operacional i Aeroportit të Tiranës, z. Piervittorio Farabbi, tha:
“Që në fillimin e operimeve në Shqipëri në nëntor 2023, ekipi i Ryanair erdhi me sloganin ‘Revolucioni i Tarifa të Ulëta’ në Shqipëri. Sot, shënojmë një moment kyç në këtë revolucion duke shpallur hapjen e një baze në Tiranë. Duke filluar nga sezoni i ardhshëm veror, do të ketë shumë më tepër mundësi për të eksploruar botën nga Tirana dhe për të prezantuar sa më mirë Shqipërinë në më shumë vende.
Një vendim i tillë nga një kompani ajrore partnere mund të vijë vetëm si rezultat i angazhimit tonë të guximshëm për të ofruar ekselencë operacionale. Kemi investuar ndjeshëm për të zgjeruar kapacitetet operacionale si në pjesën tokësore ashtu edhe në atë ajrore, me pistë të rinovuar dhe të zgjatur, pozicione shtesë parkimi, si dhe një terminal të zgjeruar trefish në madhësi. Përpunimi i pasagjerëve duhet të jetë i shpejtë dhe i besueshëm; prandaj kemi investuar në dixhitalizim të avancuar në check-in, imbarkim dhe kontroll pasaporte. Jemi krenarë që jemi ndër aeroportet më të shpejtë që kemi kaluar nga thjesht operime në krijimin e një baze brenda vetëm 30 muajve.”