“Vueling” nis fluturimet e para në Tiranë me lidhje të drejtpërdrejta me Barcelonën

Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës (TIA), mirëpret fillimin e partneritetit të ri me Vueling, një nga kompanitë ajrore me kosto të ulët më të rëndësishme në Evropë. Fluturimi inaugurues nga Barcelona drejt Tiranës shënon hyrjen zyrtare të Vueling në tregun shqiptar dhe shton një aktor të ri të rëndësishëm në rrjetin në rritje të TIA-s.

Si pjesë e grupit IAG dhe me Barcelonën si qendër kryesore, Vueling ofron një lidhje të gjerë nëpër Evropë. Prezantimi i fluturimeve të drejtpërdrejta midis Tiranës dhe Barcelonës, që operojnë katër herë në javë (të hënë, të mërkurë, të premte dhe të dielë), u ofron udhëtarëve shqiptarë akses më të gjerë jo vetëm drejt Spanjës, por edhe lidhjeve të mëtejshme nëpër Evropë përmes aeroportit El Prat.

“Jemi jashtëzakonisht të lumtur që inaugurojmë këtë shërbim të ri të drejtpërdrejtë midis Barcelonës dhe Tiranës. Shqipëria po fiton gjithnjë e më shumë interes nga udhëtarët evropianë, dhe jemi krenarë që po i afrojmë këto dy qytete dinamike më shumë se kurrë. Si qendra kryesore e Vueling, Barcelona mbetet e përkushtuar për të rritur lidhjet rajonale, duke ofruar tashmë për udhëtarët nga Tirana një mënyrë të lehtë dhe të qasshme për të zbuluar qytetin tonë,” tha Jordi Pla, Shef i Rrjetit dhe Strategjisë në Vueling.

Fluturimi inaugurues u ul në TIA më 2 korrik dhe u prit me një ceremoni simbolike në zonën airside, me pjesëmarrjen e ekipit drejtues të TIA-s, partnerëve institucionalë, mediave dhe Ambasadorëve të TIA-s. Pasagjerët u pritën me embëlsira, ekuipazhit iu dhuruan lule dhe ceremonia e prerjes së shiritit shënoi fillimin e këtij bashkëpunimi të ri.

“Mikpritja e Vueling në Tiranë është një moment historik që pasqyron tërheqjen gjithnjë e më të madhe të aeroportit në nivel global,” tha Piervittorio Farabbi, Drejtor Operacional në Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës. “Prania e Vueling jo vetëm që lidh Tiranën me një nga qytetet më të gjalla të Evropës, por gjithashtu me rrjetin e gjerë të saj. Kjo është një hapje e vlefshme për të zgjeruar mundësitë e udhëtimit për pasagjerët tanë dhe për të pozicionuar TIA-n si një qendër rajonale në aviacion.”

“Fillimi i fluturimeve direkte nga Barcelona me Vueling është një tjetër tregues i njohjes ndërkombëtare në rritje që po merr Shqipëria si destinacion. Këto lidhje janë thelbësore për forcimin e sektorit tonë të turizmit dhe për ndarjen e bukurive natyrore dhe pasurisë kulturore të Shqipërisë me një audiencë më të gjerë evropiane,” tha Zana Cela, Drejtoreshë e Agjencisë Kombëtare të Turizmit (AKT).

Hyrja e Vueling në tregun shqiptar është pjesë e një tendence më të gjerë të interesit në rritje nga kompanitë ndërkombëtare, duke reflektuar atraktivitetin e Shqipërisë si destinacion turistik dhe investimi. Kjo linjë e re pritet të ndikojë pozitivisht në rritjen e turizmit hyrës nga Spanja dhe Evropa Perëndimore, veçanërisht gjatë sezonit veror.

Linjë e re fluturimesh Tiranë-Barcelonë, katër herë në javë

Kompania ajrore Vueling realizoi dje fluturimin e parë nga Barcelona në aeroportin e Tiranes duke i hapur rrugë nj mundësie të re për qytetarët shqiptarë.

Aeroporti i Tiranës dha lajmin se kjo linjë do funksionojë me katër fluturime në javë.

"Fluturimi i parë i @vueling drejt Tiranës u ul dje në pistën e @tirana.international.airport ! ✈️.

View this post on Instagram A post shared by Tirana International Airport (@tirana.international.airport)

Me katër fluturime në javë nga Barcelona, ky partneritet i ri forcon lidhjet e Shqipërisë me Spanjën dhe Europën përmes aeroportit El Prat, duke sjellë më shumë mundësi për udhëtarët tanë.

Ky bashkëpunim hap një kapitull të ri në rritjen e lidhjeve ndërkombëtare të @tirana.international.airport", theksohet në njoftim.

Vueling njihet për popullaritetin e saj si kompani ajrore ndërkohë që bie në sy se avioni i ulur ne aeroportin e Tiranes është i modelit NEO, fjala e fundit e teknologjisë së Airbus.

Linja ajrore spanjolle Vueling u themelua në vitin 2004 dhe tani është transportuesi i dytë më i madh në Spanjë pas Iberia-s.

Aksionarët fillestarë të linjës ajrore përfshinin linjën ajrore të suksesshme amerikane JetBlue, si dhe një numër investitorësh financiarë.

Në mesin e vitit 2009, Vueling u bashkua me linjën ajrore spanjolle me kosto të ulët Clickair.