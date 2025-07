"Kohë e favorshme për....", horoskopi për ditën e sotme, 11 korrik 2025

Dashi

Mund të keni shpenzime të papritura. Në punë, do të keni mundësi për bashkëpunim dhe njohje. Në çështjet e dashurisë, Afërdita sjell ngrohtësi dhe dashuri. Një bisedë me mikun tuaj mund të kalojë kufirin, ndaj bëni kujdes me fjalët që përdorni.

Demi

Eshtë kohë e favorshme për investime ose për t’u kënaqur me veten. Shmangni vendimet impulsive në lidhje me pronën ose shtëpinë. Në punë, Dielli dhe Jupiteri nxjerrin në pah aftësitë tuaja të komunikimit.

Binjakët

Venusi sugjeron që pasuritë e fshehura ose marrëveshjet prapa skenave mund të dalin në dritë, prandaj mbani sytë hapur për mundësitë që mund të dalin. Në punë, Mërkuri rrit aftësinë tuaj dhe mund të gjendeni në qendër të një sesioni produktiv të shkëmbimit të ideve, por Saturni ju kujton të mbështesni idetë e guximshme me një planifikim të fortë.

Gaforrja

Venusi sjell mundësinë e fitimeve përmes miqve ose aktiviteteve në grup, por Marsi paralajmëron kundër borxheve ose bërjes së blerjeve të nxituara. Në punë, prania e Saturnit inkurajon planifikimin afatgjatë, ndërsa Hëna sugjeron një nevojë për të balancuar ambicien me kujdesin për veten.

Luani

Mërkuri këshillon kujdes me transaksionet online ose tarifat e fshehura, por Venusi mund të sjellë një bonus ose shpërblim në punë. Duke folur në lidhje me këtë, ndikimi i Diellit e bën këtë një kohë të shkëlqyer për projekte në grup ose për të hedhur ide të reja, ndërsa Saturni sugjeron që duhet të shmangni ndarjen e tepërt të informacionit të ndjeshëm. Dashuria është pasionante, me ndikimin e Marsit që ju bën të guximshëm.

Virgjëresha

Venusi inkurajon të merrni në konsideratë investimet që lidhen me arsimin ose udhëtimet. Në punë, Dielli hedh dritë mbi arritjet tuaja, duke e bërë këtë një kohë të shkëlqyer për prezantime ose role udhëheqëse. Në dashuri do të keni ngrohtësi emocionale.

Peshorja

Dielli dhe Jupiteri favorizojnë investime afatgjata ose shpenzime arsimore, por Marsi paralajmëron kundër marrjes së borxheve. Në punë, ndikimi i Merkurit mpreh aftësitë tuaja të komunikimit, duke e bërë këtë një kohë të mirë për negociata ose të folurit në publik, megjithëse Saturni sugjeron që të shmangni politikat e zyrës. Dashuria është intensive, me vendosjen e Venusit që sjell thellësi dhe pasion.

Akrepi

Venusi sjell mundësi përmes partneriteteve, por Marsi sugjeron kujdes me investimet që lidhen me karrierën. Në punë, Dielli dhe Jupiteri inkurajojnë kërkimin dhe përpjekjet prapa skenave, ndërsa Saturni mbështet zgjidhjen krijuese të problemeve. Dashuria është harmonike, me ndikimin e Venusit që i bën marrëdhëniet veçanërisht të forta.

Shigjetari

Venusi inkurajon shpenzimet praktike dhe mund të sjellë fitime të vogla por të kënaqshme. Në punë, Dielli dhe Jupiteri nxjerrin në pah partneritetet dhe bashkëpunimet, duke e bërë këtë një kohë të mirë për të kërkuar këshilla ose për të ndarë përgjegjësitë. Në aspektin e dashurisë, ndikimi i Hënës i bën gjërat më të qarta.

Bricjapi

Dielli dhe Jupiteri favorizojnë progres të qëndrueshëm dhe mund të sjellin shpërblime për përpjekjet e kaluara, por Marsi paralajmëron kundër investimeve të rrezikshme ose marrëveshjeve sekrete. Në punë, është kohae duhur për negociata, megjithëse Saturni sugjeron që duhet të shmangni premtimet e tepërta. Dashuria është e gjallë, me vendosjen e Venusit që sjell gëzim dhe spontanitet.

Ujori

Venusi sjell mundësi përmes familjes ose pronës, por Marsi sugjeron kujdes me sipërmarrjet e përbashkëta. Në punë, Dielli dhe Jupiteri favorizojnë projektet krijuese. Shëndeti është i qëndrueshëm, por pozicioni i Hënës sugjeron që duhet të shmangni angazhimin e tepërt në eventet shoqërore.

Peshqit

Venusi sjell fitime përmes komunikimit ose projekteve afatshkurtra, por Marsi paralajmëron kundër shpenzimeve impulsive ose mosmarrëveshjeve në vendin e punës. Në punë, Dielli dhe Jupiteri favorizojnë projektet e bazuara në çështjet e pasurive të paluajtshme,. Kushtojini më shumë vëmendje mirëqenies suaj shpirtërore./bw