OpenAI shton veçorinë e shumëkërkuar në ChatGPT, ja si funksionon

Pas muajsh testimi të veçorisë “Memory” të ChatGPT në vetëm një grup përdoruesish, krijuesi OpenAI i chatbot-it ka vendosur ta vërë funksionin të disponueshëm për abonentët e ChatGPT Plus në më shumë rajone. Sipas TechRadar, funksioni Memory i ChatGPT i mundëson chatbotit të AI të mbajë pyetje, modifikime të shpejta dhe të përshtatura në mënyrë të përhershme. Disponueshmëria e veçorisë tani është zgjeruar për abonentët e ChatGPT Plus në të gjitha rajonet përveç Evropës ose Koresë gjithashtu, sipas TechRadar.

“Kujtesa tani është e disponueshme për të gjithë përdoruesit e ChatGPT Plus. Përdorimi i kujtesës është i lehtë: thjesht filloni një bisedë të re dhe tregojini ChatGPT çdo gjë që dëshironi të mbajë mend,” -thotë kompania. “Kujtesa mund të aktivizohet ose çaktivizohet te cilësimet (settings) dhe aktualisht nuk disponohet në Evropë ose Kore.”

Kjo veçori e lejon ChatGPT të kujtojë informacionin personal, si p.sh. preferencat tuaja, kështu që ju nuk keni nevojë t’i kujtoni ato sa herë që hapni një bisedë. Për më tepër, ChatGPT do t’i përdorë ato detaje dhe do t’i kombinojë ato me pyetje të tjera, të cilat mund të përshpejtojnë bisedën tuaj dhe të përmirësojnë saktësinë dhe dobinë e përgjigjeve.