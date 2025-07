OpenAI po sfidon Google me një shfletues të ri të Inteligjencës Artificiale

OpenAI po përgatit një shfletues interneti të ri që do të integrojë Inteligjencën Artificiale në thelb të tij, duke synuar të konkurrojë direkt me Google Chrome. Ky shfletues do të ndryshojë mënyrën se si përdoruesit lundrojnë në internet, duke i dhënë më shumë mundësi për ndërveprim dhe personalizim.

Në vend që thjesht të hapë faqe interneti, shfletuesi i OpenAI do të ruajë dhe përdorë ndërveprimet me ChatGPT për të ndihmuar përdoruesit gjatë navigimit, duke ofruar përgjigje, përmbledhje dhe sugjerime në kohë reale.

Një komponent i rëndësishëm do të jetë “Operator”, agjenti AI i kompanisë, që do të integrohet brenda shfletuesit për të menaxhuar kërkesat dhe për të përmirësuar eksperiencën.

Kjo lëvizje përbën një hap strategjik të OpenAI për t’u larguar nga platforma tradicionale e vetëm chatbot-it dhe për t’u vendosur si një platformë e plotë për përmbajtje dhe shërbime në internet, me kontroll më të madh mbi të dhënat dhe privatësinë e përdoruesve.

Me këtë produkt, OpenAI sfidon dominimin e Google në tregun e shfletuesve dhe në shërbimet e kërkimit, duke ofruar një mënyrë më të avancuar dhe inteligjente për të përdorur internetin në përditshmëri.

Pritet që shfletuesi të dalë në treg brenda disa javësh, duke sjellë një ndryshim të rëndësishëm në peizazhin e teknologjisë së konsumatorit.