Izraeli kërkon nga Elon Musk sistemin e internetit Starlink

Izraeli është në bisedime me SpaceX të miliarderit amerikan Elon Musk për të zhvilluar shërbimet e internetit Starlink në mes të luftës së tij me Hamasin, tha ministria e komunikimit e vendit.



Masa synon të forcojë komunikimet e tij ndërsa Izraeli përgatitet për një pushtim të mundshëm tokësor të Rripit të Gazës. Zhvillimi vjen pas inkursionit vdekjeprurës ndërkufitar të Hamasit në territorin izraelit më 7 tetor, i cili rezultoi në vdekjen e më shumë se 1,400 izraelitë, kryesisht civilë.



Si përgjigje, ushtria izraelite nisi sulme të gjera ajrore në Gaza, duke rezultuar në mbi 2,800 viktima palestineze. Izraeli gjithashtu ka ndërprerë furnizimin me karburant, ujë dhe energji elektrike në zonën e kontrolluar nga Hamasi dhe ka mobilizuar qindra mijëra trupa përgjatë vijës së frontit.



Sipas një zëdhënësi të Ministrisë së Komunikimeve të Izraelit, shërbimet e Starlink "do të sigurojnë akses të pandërprerë në internet për qytetet në vijën e parë". Sipas Bloomberg, nëse partneriteti shkon përpara, do të jetë hera e parë që Izraeli mbështetet në Starlink, i cili do të shërbejë si një rezervë në rast se sistemet e tjera prishen.

Vlen të theksohet se Musk i kishte ofruar ushtrisë ukrainase sistemin Starlink për ta ndihmuar atë të luftonte kundër forcave ruse.



Ministria po shqyrton gjithashtu ndërprerjen e internetit dhe shërbimeve telefonike në Gaza. Ai gjithashtu konfirmoi planet për të mbyllur zyrat e rrjetit shtetëror të lajmeve Al-Jazeera të Katarit , duke e akuzuar atë se vepron si një platformë për "propagandën, nxitjen dhe dëmtimin e sigurisë kombëtare të Hamasit në kohë lufte".