Eklipsi total hënor, cfarë do të ndodhë mbrëmjen e 7 shtatorit 2025
Mbrëmja e 7 Shtatorit 2025 do të jetë magjike për adhuruesit e qiellit!
Një fenomen i rrallë astronomik do të ndodhë: një eklips total hënor që përkon me një superhënë, duke krijuar pamjen spektakolare të quajtur “Super Hëna e Kuqe” ose “Hëna e Përgjakshme”2.
Ja çfarë e bën këtë ngjarje kaq të veçantë:
- Eklipsi total hënor ndodh kur Toka pozicionohet mes Diellit dhe Hënës, duke e futur Hënën në hijen e saj.
- Hëna merr një ngjyrë të kuqërremtë për shkak të përthyerjes së dritës së Diellit në atmosferën e Tokës.
- Sepse Hëna do të jetë më afër Tokës se zakonisht, ajo do të duket më e madhe dhe më e ndritshme – një superhënë e vërtetë.
- Për fotografët dhe të apasionuarit pas qiellit, kjo është një mundësi e artë për të kapur pamje të jashtëzakonshme.
Në Shqipëri, Hëna do të lindë rreth orës 19:30 dhe eklipsi do të arrijë kulmin pak pas orës 20:10.
Spektakli do të zgjasë rreth 5 orë e gjysmë, me fazën më dramatike – totalitetin – që zgjat rreth 1 orë e 22 minuta.
Per ta pare, zgjidh një vend të errët larg ndriçimit të qytetit dhe përgatitu për një natë të paharrueshme.
Nëse jo me teleskop, edhe dylbitë bëjnë punë. Dhe po, një aparat fotografik me lente të gjatë do të jetë miku yt më i mirë atë natë.