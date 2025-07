“Bisedat me ChatGPT nuk janë aq private sa mendoni” – CEO i OpenAI jep alarmin për përdoruesit

Shumë përdorues i drejtohen ChatGPT për të shfryrë, për të ndarë problemet personale apo për të kërkuar qetësi emocionale. Por sipas CEO-s së OpenAI, Sam Altman, kjo mund të jetë më pak e sigurt nga sa mendoni.

Në një intervistë të fundit në podcast-in “This Past Weekend” me Theo Von, Altman theksoi se bisedat me ChatGPT nuk mbrohen ligjërisht në të njëjtën mënyrë si komunikimet me psikologë, avokatë apo mjekë. Ai paralajmëroi se në raste të caktuara ligjore, OpenAI mund të detyrohet të dorëzojë bisedat e përdoruesve.

“Nëse flet me ChatGPT për çështje shumë personale dhe më pas përfshihesh në një proces ligjor, ne mund të jemi të detyruar t’i dorëzojmë ato biseda,” deklaroi Altman.

Sipas tij, shumë të rinj po e përdorin AI-në si mbështetje emocionale për çështje që variojnë nga ankthi dhe vetmia, deri te depresioni apo ndarjet në marrëdhënie. Por ai thekson se kjo mbështetje nuk është e barabartë me ndihmën profesionale, dhe në asnjë rast nuk duhet parë si zëvendësim i saj.

OpenAI ruan bisedat deri në 30 ditë dhe mund t’i mbajë për arsye sigurie ose ligjore. Kjo bie ndesh me idenë që shumë kanë se gjithçka fshihet automatikisht. Altman kërkoi që bisedat me AI-në të futen në një kuadër të qartë ligjor mbrojtës, njësoj si me profesionistët e shëndetit mendor apo juridik.

Për përdoruesit, kjo do të thotë:

• Mos mendo se çdo bisedë është “sekrete”

• Mos ndaje informacion që s’do doje ta shihje në një dosje ligjore

• AI nuk është terapist – është një mjet, jo një profesionist

Në fund të ditës, përdorimi i AI-së kërkon vetëdije. Sidomos kur bëhet fjalë për jetën tënde personale.