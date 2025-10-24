LEXO PA REKLAMA!

“Hiq uniformën, dhe hajde ta shohim”/ I riu godet policin në Tiranë, ai… (VIDEO)

Lajmifundit / 24 Tetor 2025, 17:16
Aktualitet

Një ngjarje e pazakonte ka ndodhur sot në kryeqytet ku një i ri ka kundërshtuar me forcë efektivin e policisë, madje duke arritur deri aty sa të përplaset fizikisht me të.

Nga video e publikuar, duket se efektivi e ka ndaluar të riun me makinë, dhe në diskutim e sipër janë përplasur.

Në pamje dëgjohet që i riu e kërcënon herë pas here duke i thënë: Hiqe uniformën dhe pastaj hajde të flasim.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JOQ Albania (@joqalbania)

