Lajmifundit / 5 Shtator 2025, 21:45
Sport

Zvicra fiton ndeshjen ndaj Kosovës me rezultat të thellë 4 me 0

Zvicra perfundoi ndeshjen ndaj Kosoves me fitore te thelle 4 me 0.

Me kete rezultat eshtë mbyllur pjesa e parë e ndeshjes Zvicër – Kosovë nderkohe qe edhe ne te dyten skuadrat nuk ndryshuan rezultat pasi gjithcka foli ne favor  të helvetikëve.

Breel Embolo e ka shënuar golin e katërt në minutën e dyzet e pestë, duke kompletuar dygolëshin personal, pasi kishte realizuar edhe më herët në këtë pjesë loje.

GOLAT:

22'M. AkanjiR. Vargas

1 - 0

25'B. EmboloD. Ndoye

2 - 0

39'S. WidmerF. Rieder

3 - 0

45'B. EmboloD. Ndoye

4 - 0

