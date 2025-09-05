Zvicra fiton ndeshjen ndaj Kosovës me rezultat të thellë 4 me 0
Lajmifundit / 5 Shtator 2025, 21:45
Sport
Zvicra perfundoi ndeshjen ndaj Kosoves me fitore te thelle 4 me 0.
Me kete rezultat eshtë mbyllur pjesa e parë e ndeshjes Zvicër – Kosovë nderkohe qe edhe ne te dyten skuadrat nuk ndryshuan rezultat pasi gjithcka foli ne favor të helvetikëve.
Breel Embolo e ka shënuar golin e katërt në minutën e dyzet e pestë, duke kompletuar dygolëshin personal, pasi kishte realizuar edhe më herët në këtë pjesë loje.
GOLAT:
22'M. AkanjiR. Vargas
1 - 0
25'B. EmboloD. Ndoye
2 - 0
39'S. WidmerF. Rieder
3 - 0
45'B. EmboloD. Ndoye
4 - 0