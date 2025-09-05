Meloni në telashe për emigrantët, gjyqtarët miratojnë masa të rrepta ndaj CPR-ve në Shqipëri
Operacioni “Albania” po përballet me një tjetër pengesë. Qeveria italiane është goditur nga një tjetër pengesë e madhe në çështjen e emigrantëve.
Vendimi i një gjyqtari ka vënë në pikëpyetje një nga dispozitat që lejoi rihapjen e qendrave të ngritura sipas protokollit të nënshkruar nga kryeministri Edi Rama dhe kryeministrja Giorgia Meloni .
Rregullorja qeveritare që u kritikua ashpër
Një vendim i Gjykatës së Kasacionit ka shënjestruar një nga masat e përfshira në dekretin e miratuar nga Parlamenti në muajt e fundit, i cili lejoi rihapjen e qendrës së Gjadërit, që aktualisht merret me emigrantët e mbajtur në qendrat e paraburgimit të riatdhesimit (CPR), shkruan media italiane.
Sipas gjyqtarëve, nëse paraburgimi në një CPR nuk vërtetohet, azilkërkuesi duhet të lirohet menjëherë. Prandaj, ai nuk mund të qëndrojë në një qendër deri në 48 orë, siç përcaktohet në dekretin e nënshkruar nga Ministri i Brendshëm Matteo Piantedosi.
E gjitha filloi me një ankesë të paraqitur nga një emigrant i transportuar në qendrën Gjadër në Shqipëri dhe më pas, pasi ndalimi i tij nuk u vërtetua, u transferua në qendrën e Barit. Burri qëndroi në objektin në kryeqytetin e Puglias nga 4 deri më 5 korrik, duke shkaktuar kështu një “shkelje të qartë të së drejtës parësore të lirisë personale”.
Referimi në Gjykatën Kushtetuese
Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë pretendojnë se janë shkelur gjashtë nene të Kushtetutës dhe synojnë ta sjellin ligjin e qeverisë në vëmendjen e Gjykatës Kushtetuese.
Në vendimin e tyre, gjyqtarët e konsiderojnë “çështjen e legjitimitetit kushtetues si relevante dhe jo haptazi të pabazuar”, me referencë të veçantë për masën në lidhje me “mosvleftësimin e urdhrit të ndalimit”.
Gjykata e Lartë e Kasacionit e konsideron këtë si një kufizim të lirisë personale të futur me ligj: prandaj ligji do të ishte në kundërshtim me parimet kushtetuese, Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe normat mbikombëtare. Disa parti opozitare komentuan mbi vendimin pa humbur shumë kohë.
“Dyshimet e ngritura nga Gjykata Supreme e Kasacionit para Gjykatës Kushtetuese tregojnë, nëse nevojiteshin, se qeveria Meloni është e paaftë për të menaxhuar fenomenin e migracionit në Itali. Propozimet e miratuara nga Vëllezërit e Italisë, Lidhja dhe Forza Italia (FI) prodhojnë rregullore që jo vetëm janë joefektive, siç demonstrohet nga mbërritjet masive dhe në rritje të vazhdueshme, por edhe në kundërshtim me ligjin evropian dhe kombëtar”, denoncoi Alfonso Colucci, kreu i Lëvizjes Pesë Yje në Komitetin e Çështjeve Kushtetuese të Dhomës së Deputetëve.
Colucci sulmoi politikat e qeverisë për migracionin ku tha: “Duke mos pasur ide ose strategji efektive, ata shkruajnë rregullore të padobishme, të gabuara dhe shpesh të paligjshme, dhe më pas sulmojnë ata që në mënyrë të pashmangshme theksojnë se këto ligje janë të pabaza. Është e vështirë të arrihet një dështim kaq masiv.”