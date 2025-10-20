Aksident i rëndë në ajër, avioni rrëshqet nga pista dhe përfundon në det, dy persona humbin jetën
Një avion është përfshirë në një aksident të rëndë në aeroportin ndërkombëtar të Hong Kongut, pasi rrëshqiti nga pista dhe ra në det gjatë uljes në orët e para të mëngjesit të së hënës.
Ngjarja ndodhi rreth orës 03:50, kur avioni Boeing 747, i operuar nga kompania turke ACT Airlines dhe i marrë me qira nga Emirates, po vinte nga Dubai.
Sipas autoriteteve, dy persona që ndodheshin në një automjet të shërbimeve tokësore humbën jetën, ndërsa katër anëtarët e ekuipazhit u shpëtuan dhe u dërguan në spital.
Emirates sqaroi se fluturimi EK9788 ishte një “wet lease”, që do të thotë se ekuipazhi, mirëmbajtja dhe sigurimi ishin përgjegjësi e ACT Airlines. Sipas njoftimeve, avioni nuk mbante ngarkesë në bord në momentin e aksidentit.
Pamjet e publikuara nga mediat lokale tregojnë avionin pjesërisht të fundosur pranë murit detar të aeroportit, me pjesën e përparme mbi ujë dhe bishtin e shkëputur.
Autoritetet mbyllën përkohësisht pistën veriore, ndërsa dy pistat e tjera vijuan funksionimin normal.
Aeroporti ndërkombëtar i Hong Kongut është një nga aeroportet me më shumë fluks në Azi. Departamenti i Aviacionit Civil tha se po bashkëpunon me kompaninë ajrore dhe palët e tjera për hetimin e plotë të shkaqeve të aksidentit.