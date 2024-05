Toni Kroos tërhiqet nga futbolli, letra emocionuese e kampionit gjerman

Të gjithë prisnin pa padurim për të kuptuar të ardhmen e Toni Kroos, ku do të vijonte karrierën, por në mënyrë të papritur, ylli gjerman ka vendosur të tërhiqet nga futbolli në fund të këtij sezoni, më saktë pasi të këtë përfunduar “Euro 2024”.

Futbollisti i Real Madrid i është drejtuar fansave të tij me një letër të hapur duke zbuluar vendimin e tij:

“17 korrik 2014, dita e prezantimit tim në Real Madrid, dita që më ndryshoi jetën. Jeta ime si futbollist, por mbi të gjitha si njeri. Ishte fillimi i një jete të re në klubin më të madh në botë. Sot, pas 10 vitesh, në fund të sezonit, kësaj jete i vjen fundi.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Nuk do ta harroj kurrë këtë dekadë emocionuese dhe të suksesshme! Dëshiroj të falënderoj veçanërisht presidentin Florentino Pérez, klubin dhe të gjithë ata që më pritën me zemër të hapur dhe më besuan. Por mbi të gjitha dua t’ju falënderoj, të dashur tifozë të Real Madridit, për dashurinë dhe mbështetjen tuaj nga dita e parë deri në të fundit.

Në të njëjtën kohë, ky vendim do të thotë që karriera ime si futbollist aktiv do të përfundojë këtë verë pas Euros. Siç e kam thënë gjithmonë, Real Madrid është dhe do të jetë klubi im i fundit. Sot jam i lumtur dhe krenar që gjeta në kokën dhe zemrën time momentin e duhur për këtë vendim.

Ambicia ime ishte gjithmonë të përfundoja karrierën time në nivelin më të lartë. Nga ky moment, kam vetëm një mendim kryesor në mendjen time dhe asgjë nuk do të më ndajë nga kjo: Le të shkojmë për 15!!! HALA MADRID DHE ASGJE MË SHUMË!”.

Kroos kishte dhënë dorëheqjen nga skuadra e Gjermanisë pas Kampionatit Evropian 2021 dhe eliminimit në 1/16 kundër Anglisë. Vetëm në pranverën e vitit 2024 ai pranoi rikthimin në kombëtare pas ftesës së trajnerit Julian Nagelsmann, pasi ai ishte i nevojshëm si stabilizues pas rezultateve të dobëta të ndeshjeve testuese.

34-vjeçari kishte vazhduar vazhdimisht kontratën e tij me Real Madridin për 10 vite. Këtë verë, ‘Mbretërorët’ me sa duket duan të ecin përpara me ndryshimin dhe t’i thonë lamtumirë Kroos dhe Luka Modric.

Në karrierën e tij me Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Real Madrid dhe Gjermaninë ai ka fituar Kupën e Botës, pesë trofe të Champions League, gjashtë Botërore klubesh, tre Bundesliga, katër La Liga, pesë Uefa Super Cup, tre Kupa të Gjermanisë, një Kupë Mbreti, katër Kupa të Spanjës dhe një Superkupë të Gjermanisë; ky është kabineti i pasur i trofeve të Kroos.

Presidenti i Real Madrid, Florentino Perez tha se Real Madridi do të jetë gjithmonë shtëpia e Kroos. “Toni Kroos është një nga lojtarët më të mëdhenj në historinë e Real Madridit dhe se ky klub është dhe do të jetë gjithmonë shtëpia e tij.”

Kroos edhe më parë ka theksuar se do dëshironte ta mbyllte karrierën me Real Madrid dhe pikërisht kështu ndodhi.

Kështu, Reali përshëndet një nga lojtarët më të rëndësishëm në historinë e saj teksa gjermani ishte pjesë e “Los Blancos” për 10 sezone ku fitoi të gjithë titujt më të rëndësishëm, në total 22 tituj në 463 ndeshje me spanjollët.