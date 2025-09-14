LEXO PA REKLAMA!

Tjetër sukses në mundje për Shqipërinë, Valiev kalon tek 16 më të mirët e Botërorit

Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 15:20
Sport

Tjetër sukses në mundje për Shqipërinë, Valiev kalon

Shqipëria vazhdon që të regjistrojë suksese në mundje. Kjo e djelë ka sjellë rezultate të mira për vendin tonë në Botërorin e Mundjes që po mbahet në Zagreb të Kroacisë,

Përfaqësuesi i flamurit kuqezi, Chermen Valiev eleminoi mundësin nga Mongolia, Tugsjargal Erdenebat, duke u kualifikuar kështu për në 16 më të mirët në kategorinë e peshës deri në 74 kg.

Sukses shumë i rëndësishëm, i cili vjen falë rezultatit 21-2.

Chermen Valiev synon që të bëjë mirë edhe ndaj kundërshtarit të radhës dhe nëse ai mposht mundësin nga Belgjika, Ibragim Ruslanovitch Veliev, atëherë Valiev do ta shihte veten mes 8 më të mirëve.

