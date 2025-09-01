LEXO PA REKLAMA!

Skandali në La Liga! VAR-i bie në ndeshjen e Barcelonës, “shpërthen” kapiteni kundërshtar: Arbitri tha "nuk ishte penallti"

Lajmifundit / 1 Shtator 2025, 10:52
Sport

Skandali në La Liga! VAR-i bie në ndeshjen e Barcelonës,

Barcelona regjistroi pikët e para të humbura këtë sezon në LaLiga, pasi u ndalua nga Rayo Vallecano në një barazim 1-1 në Estadio de Vallecas të dielën, një ndeshje e tensionuar që u shoqërua me polemika për shkak të një problemi teknik me VAR.

Barcelona kaloi në avantazh me një penallti të Lamine Yamal në minutën e 40-të pas sfidës së Pep Chavarria, por sistemi i VAR nuk funksionoi për të rivlerësuar situatën. Një rishikim mund të kishte çuar në anulimin e penalltisë, duke shtuar tensionin në stadium.

Rayo Vallecano barazoi me një gol spektakolar të Fran Perez, i cili shënoi në minutën e 67-të pas një korneri, duke u shfrytëzuar nga mungesa e mbrojtjes në zonën e pasme.

Të dy ekipet ishin informuar për problemin me VAR që nga fillimi i ndeshjes, por protestat e ashpra të Rayo për vendimin e gjyqtarit Mateo Busquets krijuan një atmosferë të zjarrtë gjatë gjithë takimit. Tifozët vendas shfaqën indinjatën e tyre për çdo vendim që nuk shkonte në favor të skuadrës së tyre.

Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick, komentoi për mediat: “VAR duhet të funksionojë. Nuk e di çfarë ndodhi. Nuk kishte VAR për asnjërën nga situatat. Nuk është puna ime të gjykoj.”

Ndërkohë, kapiteni i Rayo Vallecano, Isi Palazon, kritikoi vendimet e gjyqtarëve pas polemikës me penalltinë: “Çfarë rastësie që gjyqtarët bëjnë gjithmonë të njëjtat gabime me të njëjtat skuadra. Ai më tha se kishte bërë një gabim dhe se nuk ishte penallti për Barcelonën.”

Barazimi i kësaj jave tregon se LaLiga vazhdon të jetë e paparashikueshme dhe se problemet teknike mund të ndikojnë rëndë në rezultatet e ndeshjeve./tch

