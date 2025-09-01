“Po luftojnë si budallenj”, Trump: Takimi Putin-Zelensky duket i pamundur
Presidenti Donald Trump ka folur rreth një orë në një intervistë ekskluzive për Daily Caller të premten, 30 gusht.
Ai ka theksuar se një takim mes Vladimir Putin dhe Volodymyr Zelensky-t duket i pamundur, megjithatë është shprehur i gatshëm të ofrojë garanci sigurie, edhe nëse kjo përfshin mbështetje ajrore amerikane.
Ka sqaruar sërish se nuk ka ndërmend të vendosë trupa amerikane në terren.
“Do të doja të shihja një zgjidhje. Nuk janë ushtarët tanë që po vdesin, por rreth 5-7 mijë të rinj çdo javë. Nëse mund të ndalim këtë dhe të kemi avionë që fluturojnë herë pas here, kryesisht do të jenë evropianët, por ne do t’i ndihmonim nëse mund të arrihej një marrëveshje,” ka thënë Trump.
Ai i është përgjigjur edhe shqetësimeve se përfshirja e SHBA-ve mund të mos përputhet me politikën “America First”.
“Ka shumë që pajtohen me këtë. Ne po shpenzonim qindra miliarda dollarë më parë. Tani ne u shesim pajisje NATO-s dhe ata paguajnë. Ne nuk shpenzojmë para në luftë, ky është një ndryshim i madh,” ka shtuar ai.
Pavarësisht spekulimeve, Trump ka ritheksuar se po përpiqet të shuajë konfliktin që sipas tij e “trashëgoi”.
“Po flasim për shumë jetë. Nuk është diçka që e fillova unë thjesht përpiqem të shuaj zjarrin“, është shprehur ai.
Në fund të intervistës, Trump ka folur edhe për marrëdhënien me Putinin dhe mundësinë e një takimi trilateral.
“Kemi pasur një marrëdhënie të mirë gjatë viteve, shumë të mirë, në fakt. Kjo është arsyeja pse mendova se mund të arrinim një marrëveshje. Do të doja ta kisha arritur. Ndoshta ata duhet të luftojnë pak më gjatë… thjesht të vazhdojnë të luftojnë, në mënyrë të çuditshme, si budallenj“, ka thënë Trump.
“Një takim trepalësh do të ndodhë. Një dypalësh, nuk e di, por një tri do të ndodhë”, ka deklaruar Kreu i Shtëpisë së Bardhë./klan