Është në një lidhje me bashkëshorten e mikut të tij të ndjerë Diogo Jotas? Plas SKANDALI në Portugali
Revista portugeze TV Guia ka shkaktuar një valë indinjate publike me kopertinën e saj të fundit, duke rikthyer në vëmendje humbjen tragjike të futbollistit Diogo Jota dhe vëllait të tij, André Silva, të cilët humbën jetën më 3 korrik në një aksident automobilistik.
Në vend që të përqendrohej te homazhet dhe dhimbja e familjes, revista zgjodhi të theksonte një afërsi të supozuar mes mikut më të ngushtë të Jotës, mesfushorit Ruben Neves, dhe vejushës së tij, Rute Cardoso.
Një titull sensacional dhe një foto e diskutueshme
Në faqen e parë, TV Guia publikoi titullin: “Ruben Neves dhe Rute. Të bashkuar pas vdekjes”, duke shoqëruar tekstin me një foto ku të dy shihen të përqafuar. Ky imazh, i nxjerrë jashtë kontekstit, u konsiderua një manipulim i rëndë dhe shkaktoi reagime të forta në rrjetet sociale.
“Nëse do të isha në vendin e tyre, do ta padisja këtë revistë.
Një turp pa asnjë respekt për njerëzit”, shkroi një përdorues, mesazhi i të cilit u shpërnda mbi një milion herë.
Reagimi i qetë i Ruben Neves
Vetë Neves reagoi publikisht për të dënuar publikimin. Lojtari i Al-Hilal theksoi se fotoja ishte përdorur në mënyrë të padrejtë dhe u shpreh krenar për familjen e tij:
“Unë dhe gruaja ime, Débora Lourence, jemi bashkë prej 11 vitesh, të lumtur dhe krenarë për familjen që kemi. Kemi ndihmuar Ruten dhe familjen e saj me gjithë zemër. Zgjedhja e kësaj fotoje është e pafat dhe e turpshme. Respektoj ata që punojnë me ndershmëri, por jo ata që nuk respektojnë të tjerët,” shkroi ai në rrjete sociale.
Reagimet e ashpra
Në krah të tij dolën edhe figura të tjera publike. Katia Aveiro, motra e Cristiano Ronaldos, reagoi ashpër duke e quajtur publikimin “një mbulim të turpshëm dhe çnjerëzor”.
“Askush me zemër nuk do të bënte një gjë të tillë. Më vjen turp ta shoh dhe më vjen turp për vendin tim. Fatura do të vijë, qoftë hyjnore apo njerëzore”, shkroi ajo në Instagram.
Një revistë në qendër të kritikave
Ngjarja ka ndezur një debat të gjerë mbi kufijtë e medias sensacionale në Portugali dhe mungesën e respektit për privatësinë dhe dhimbjen njerëzore. Për momentin, TV Guia nuk ka dhënë asnjë reagim zyrtar mbi polemikat.