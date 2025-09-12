“Nuk i mbulojnë thuajse asgjë”, ‘portierja më seksi’ poston FOTOT provokuese me bikini

LEXO PA REKLAMA!

Lajmifundit / 12 Shtator 2025, 12:21
Showbiz

Ajo është cilësuar si ‘porterja më seksi në botën e hokejit’

Ajo është cilësuar si ‘porterja më seksi në botën e hokejit’. Është fjala për Mikayla Demaiter, e cila së fundmi ka tërhequr vëmendjen e miliona ndjekësve të saj në “Instagram”.

Modelja e faqes për të rritur, “OnlyFans”, e cila numëron mbi 3.1 milionë ndjekës në profilin e saj në “Instagram”, ka publikuar disa fotografi provokuese.

Në fotot në fjalë, bukuroshja kanadeze shfaqet me një palë bikini tepër të vogla, që sipas komentuesve ‘nuk i mbulojnë thuajse asgjë’.  

Ky postim ka marrë mijëra pëlqime brenda pak orësh, ndërsa fansat menjëherë nisën duke lënë komentet e tyre.

Mikayla, e cila nisi karrierën si portiere hokeji në Kanada por e mbylli për shkak të një dëmtimi në moshën 19-vjeçare, sot është bërë një nga influencueset më të ndjekura në rrjetet sociale dhe pjesë e platformës “OnlyFans”.

Fotot e fundit të saj po bëjnë xhiron e rrjetit, duke e konfirmuar edhe një herë si një ndër figurat më të komentuara të sportit dhe botës online.

