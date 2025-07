Shkëndija e Tetovës kalon në raundin e tretë të Champions League

Shkëndija e Tetovës ka arritur një kualifikim historik në raundin e tretë të kualifikimeve për Champions League, pasi e ka mposhtur FCSB me rezultat 2-1 në ndeshjen e kthimit.

Takimi i zhvilluar në "Arena Nationala" të Bukureshtit ka nisur me epërsi të vendasve, kur në minutën e njëzet e tetë Juri Cisotti, pas një asistimi nga Daniel Birligea, ka shënuar për 1-0.

Vetëm pesë minuta më vonë, Shkëndija ka reaguar: pas një rrëmuje në zonë, topi është kthyer te Liridon Latifi, i cili ka shënuar duke e barazuar rezultatin në 1-1.

Heroi i mbrëmjes për tetovarët ka qenë Vane Krstevski, i cili në minutën e tetëdhjetë e shtatë ka realizuar një gol me parabolë e kombinuar me devijim.

Me këtë fitore, Shkëndija siguron kalimin në raundin e tretë, ku do të përballet me skuadrën azere Qarabag. Edhe në ndeshjen tjetër të një jave më parë në Shkup, Shkëndija kishte fituar ndeshjen me rezultat 1-0.

FCSB do të vazhdojë në Europa League, ku do të përballet me Dritën e Kosovës.