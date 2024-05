Rey Manaj lë pas dëmtimet, rikthehet në stërvitje me Sivasspor

Sivasspor do të kërkojë të dalë me pikë nga ndeshja me Galatasarayn, takim ky i kampionatit që do luhet pas pak ditësh në Stamboll.

Uygun Bulent, trajneri i Sivasspor ka marrë sot lajmin e mirë, teksa Rey Manaj është rikthyer në stërvitje, pas problemeve të vogla të shfaqura së fundmi.

Bulent e sheh sulmuesin shqiptar si titullar ndaj pretendentëve të Gallatasaray, me shpresën se ai do mund të bëjë diferencën.

Manaj ka realizuar deri më tani 18 gola në kampionat, duke fituar kështu zemrën e tifozëve të Sivasspor.