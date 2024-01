Real Madrid rimerr kreun e La Liga-s, fiton me përmbysje ndaj Las Palmas

Real Madrid fitoi në transfertë përballë Las Palmas në ndeshjen e nisur në orën orën 16:15, e vlefshme për javën e 21-të të LaLiga. Madrilenët mposhtën vendasit me rezultatin 1-2 në një ndeshje që dha emocione të shumta.

Pjesa e parë u mbyll pa gola, por e dyta nisi me vendasit që kaluan të parët në avantazh me Munoz në minutën e 54’. Los Blancos gjeti menjëherë baraspeshën me Carvajal, po goli u anulua për pozitë jashtë loje.

Megjithatë, në minutën e 65’ Vinicius Junior do të shënonte golin e barazimit, ndërsa në të 84’, Tchouameni do të përmbyste rezultatin me një gol me kokë pas krosimit të Kroos nga këndi.