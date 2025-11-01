Njësoj si Mesi, Lamine Jamal diagnostikohet me një dëmtim kronik që nuk mund të shërohet kurrë
Lamine Jamal është diagnostikuar me një gjendje “të pashërueshme” që mund të ndikojë në pjesën tjetër të karrierës së tij futbollistike. Që nga hyrja e tij në ekipin senior të Barcelonës për herë të parë në moshën vetëm 15 vjeç në gusht 2023, Jamal është vendosur si një nga lojtarët më të mirë në botë. Në vitin 2024, ai luajti një rol kyç në suksesin e klubit dhe të vendit të tij, duke ndihmuar Spanjën të fitojë lavdinë në Euro 2024 dhe Barcelonën të fitojë një tripletë vendase sezonin e kaluar.
Suksesi i tij i fundit e pa atë të përfundonte i dyti në renditjen e Topit të Artë 2025, duke u renditur pas Ousmane Dembele të PSG-së, ndërsa u bë lojtari i parë që fitoi Trofeun Kopa për herë të dytë.
Por, përveç karrierës së tij mbresëlënëse futbollistike, 18-vjeçari po lufton me një dëmtim kronik në ijë me të cilin mund të duhet të përballet për pjesën tjetër të karrierës së tij. Gjatë asaj që shumë e cilësuan si një performancë të dobët gjatë El Clasicos, disa vunë re se Jamal nganjëherë shihej duke u grimosur dhe duke u ndjerë keq, ndërsa ai luante qartë gjatë një dëmtimi.
Në disa raste këtë sezon, i riu ka humbur ndeshje si për Barcelonën ashtu edhe për Spanjën për shkak të një problemi në ijë, dhe është pikërisht ky dëmtim që mund ta përndjekë atë për një kohë të gjatë. Edhe pse Barcelona nuk ka publikuar asnjë informacion zyrtar mjekësor për këtë çështje, është raportuar gjerësisht se Jamal vuan nga pubalgjia, një dëmtim kronik në ijë që shkakton dhimbje të vazhdueshme në rajonin pubik.
Sipas një raporti mbi dëmtimin nga gazeta spanjolle Sport, pubalgjia është një gjendje shumë komplekse dhe, ndërsa është e pamundur të thuhet se sa i rëndë është problemi i Jamal, ai mund të mos kthehet kurrë në formë 100%. Ai pretendon se pubalgjia mund të ketë disa shkaqe dhe për fat të keq nuk është një dëmtim muskulor që mund të konsiderohet i ‘shëruar’ nëse shërohet.
Duke shpjeguar gjendjen, fizioterapisti Lluis Puig tha: “Para së gjithash duhet të themi se pubalgjia nuk është një dëmtim muskulor, por më tepër një ndryshim në zonën pubike, ku muskuj të ndryshëm bashkohen. Duhet të punojmë në nivele të ndryshme dhe nuk mund të themi se është një dëmtim që do të zhduket brenda një muaji. Jo, do të duhet të jetojmë me të dhe do të duhet të bëjmë punë parandaluese dhe kompensuese për t’i dhënë atij garancitë që të jetë në gjendje të luajë në nivelin më të lartë.”
Puig zbuloi gjithashtu se dëmtimi mund të jetë shkaktuar nga një numër faktorësh të ndryshëm, duke përfshirë mënyrën se si qëndrimi i tij dhe disa muskuj kanë ndryshuar me rritjen.
Ndërkohë, traumatologu sportiv Dr. Ripoll zbuloi më tej se si dëmtimi do të ndikojë në aftësinë e Jamal në fushën e futbollit, ndërsa foli për El Larguero.
“Është një dëmtim që është sinqerisht i vështirë për t’u trajtuar. Karakterizohet nga dhimbje që zvogëlon aftësinë e lojtarit për të lëvizur dhe për të gjuajtur me pothuajse 50%, gjë që është pikërisht ajo që pamë në El Clasico. Është një dhimbje paaftësuese që i lejon lojtarit të marrë pjesë në ndeshje, por e mban atë nga niveli i tij më i mirë dhe zvogëlon ndjeshëm performancën e tij”, shpjegoi Dr. Ripoll.
Dhe Jamal nuk është i vetmi yll i Barcelonës që ka vuajtur nga kjo gjendje, pasi legjenda e klubit Lionel Mesi u trajtua gjithashtu për pubalgji dy herë midis viteve 2000 dhe 2008.