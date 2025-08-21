Ndeshja e parë kundër Interit, Asllani flet pas vizitat më viziton Torinon: Mezi pres të filloj
Në një verë të trazuar transferimesh, Kristjan Asllani ka gjetur destinacionin e tij të ri: Torino. Marrëveshja me Granatën dhe finalizua në një huazim prej 1.5 milionë eurosh, me një blerje blerjeje për 12 milionë euro.
Situata ndryshoi në favor të Torinos për shkak të vendosmërisë së vetë lojtarit. Asllani refuzoi oferta të tjera dhe, pasi ishte shumë pranë Bolonjës, vendosi të bashkohej me klubin granat.
“Jam i lumtur që jam këtu, kam ndjenja pozitive: mezi pres të filloj” , deklaroi Kristjan Asllani për Sky Sport pas vizitave mjekësore përpara dhe nënshkrimit të kontratave.
Ironia e fatit: debutimi i tij i parë do të jetë kundër ish-klubit të tij, Interit, një sfidë që padyshim e ngacmon emocionet e mesfushorit shqiptar.