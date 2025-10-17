Mori BMW-në e personalizuar, por s’ka patentë, ylli i futbollit, Mbappe: Për mua nuk ka qenë kurrë përparësi!
Kylian Mbappe mori një BMW krejt të re të prodhuar për të, nëpërmjet partneritetit të Real Madridit me kompaninë e makinave, por ai ende nuk mund ta ngasë atë në rrugët e Spanjës.
Konkretisht, skuadra e Madridit dhe BMW rinovuan partneritetin e tyre këtë vit, i cili përfshin ofrimin e automjeteve të reja për të gjithë anëtarët e ekipit të parë.
“Merengues” vendosën t’u bëjnë lojtarëve një dhuratë të veçantë si çdo vit, duke u dhënë atyre mundësinë të zgjedhin modelin që preferojnë, por edhe ta personalizojnë atë me një pllakë që mban emrin e tyre.
Mes marrësve, sigurisht, ishte Kylian Mbappe, i cili u vendos në Madrid vitin e kaluar pas transferimit të tij nga Paris Saint-Germain. Ylli francez zgjodhi një model luksoz BMW, nga seria i7, në ngjyrë të zezë dhe me një interier të projektuar ekskluzivisht për të.
Mbappe mori një BMW të re të prodhuar ekskluzivisht për të, por… ai nuk ka patentë shoferi.
Gjëja qesharake është se Mbappe nuk ka patentë shoferi, që do të thotë se ai nuk mund ta ngasë makinën e tij të re për momentin. Shokët e tij të ekipit, nuk nguruan ta ngacmonin, duke i thënë se “ai ka BMW-në më mbresëlënëse në parking, por do t’i duhet një shofer”.
“Për disa është e nevojshme, por për mua nuk ka qenë kurrë përparësi”, ka deklaruar më parë golashënuesi më i mirë i Real Madridit këtë vit.
Për shkak të karrierës së tij në nivelin më të lartë në Evropë që në moshë shumë të re, ylli francez “nuk kishte kohë” për mësime drejtimi. Kur ishte te Paris Saint-Germain, klubi i ofroi ndihmë me patentën e tij, por ai e refuzoi atë pasi nuk u konsiderua e nevojshme.
Përveç Mbappe, të gjithë lojtarët e ekipit të parë morën BMW, ashtu si edhe trajneri Xabi Alonso, si pjesë e marrëveshjes së sponsorizimit midis dy palëve.