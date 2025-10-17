Babë e bir u arrestuan pasi kërcënuan fqinjin duke qëlluar në ajër, gjendet arma e zjarrit
Dy ditë më parë, në fshatin Trush, 3 shtetas dyshohet se qëlluan në ajër, me armë zjarri dhe me armë gjahu, për të kanosur fqinjin e tyre, shtetasin P. N., për motive të dobëta.
Policia sekuestron armën e zjarrit pistoletë që dyshohet se u përdor gjatë konfliktit si dhe municion luftarak.
Njoftimi
Shkodër/Vijojnë veprimet hetimore për dokumentimin e plotë ligjor të ngjarjes së ndodhur dy ditë më parë në Trush.
Gjendet dhe sekuestrohet arma e zjarrit pistoletë që dyshohet se u përdor gjatë konfliktit si dhe municion luftarak.
Në vijim të hetimeve që po kryhen për dokumetimin e ngjarjes së ndodhur 2 ditë më parë, në fshatin Trush, ku 3 shtetas dyshohet se qëlluan në ajër, me armë zjarri dhe me armë gjahu, për të kanosur fqinjin e tyre, shtetasin P. N., për motive të dobëta, bëjmë me dije se:
Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër, gjatë kontrollit të territorit në pronësi të shtetasit kanë bërë të mundur gjetjen e armës së zjarrit pistoletë të përdorur në këtë ngjarje, të cilën autorët e dyshuar e kishin fshehur afër banesës së tyre.
Arma e zjarrit do të dërgohet në Institutin e Policisë Shkencore, për ekzaminim, për të verifikuar nëse është përdorur në ngjarje kriminale.
Dy ditë më parë policia sekuestroi dy armë gjahu dhe vuri në pranga shtetasit Ç. M., dhe D. M.,(babë e bir), gjithashtu, u shpall në kërkim dhe djali tjertër shtetasi E. M., në territorin në pronësi të shtetasit Ç. M.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër, për veprime të mëtejshme.