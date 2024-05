Joe Biden reagon për herë të parë për protestat e shumta në universitetet amerikane

Presidenti Joe Biden ka folur për herë të parë pas dhunës dhe arrestimeve gjatë demonstratave në universitete të shumta amerikane, duke thënë: “Ka të drejtë për të protestuar, por jo për të shkaktuar kaos”. Tensionet në universitetet anembanë Amerikës janë ngritur prej ditësh, pasi demonstruesit kanë refuzuar të heqin kampet dhe administratorët kanë bërë thirrje për zbatimin e ligjit për t’i hequr ato. Ka pasur përleshje mes aktivistëve pro-palestinezë dhe kundër-protestuesve, si dhe midis demonstruesve dhe policisë.

Duke folur sot në Shtëpinë e Bardhë, Biden tha se ngjarjet në universitete “vënë në provë dy parime themelore amerikane, i pari është e drejta për fjalën e lirë dhe për njerëzit për t’u mbledhur në mënyrë paqësore, e dyta është sundimi i ligjit”. “Të dyja duhet të mbahen”, vazhdoi presidenti. “Ne nuk jemi një komb autoritar ku heshtim njerëzit dhe shtypim disidencën. Por as nuk jemi një vend pa ligj. Ne jemi një shoqëri civile. Dhe rendi duhet të mbizotërojë.”

Ai shtoi: “Mendimi është thelbësor për demokracinë, por mospajtimi nuk duhet të çojë kurrë në çrregullim ose mohim të të drejtave të të tjerëve në mënyrë që studentët të mos mund të përfundojnë semestrin dhe arsimin universitar.” Në një fjalë të shkurtër, Biden tha se ‘protesta e dhunshme në Shtetet e Bashkuara nuk është e mbrojtur me ligj, protesta paqësore është e mbrojtur. Të shkaktërrosh prona, të kërcënosh njerëz, të pengosh të tjerët të kenë qasje në Universitet nuk është protestë paqësore’. Ai vazhdoj më tej duke thënë se amerikanët duhet të kenë të drejtën të dëgjohen, por se sundimi i ligjit duhet të mbështetet.

‘Antisemitizimi apo fjalimet me urrejtje nuk kanë vend nëpër universitete e as në Shtetet e Bashkuara’, tha Presidenti Biden duke reaguar ndaj kritikave kryesisht të studentëve hebrenj dhe përkrahësve të Izraelit se protestat pro – palestineze janë kthyer në qendra urrejtjej ndaj Izraelit dhe hebrenjve në përgjithësi. Ndërsa largohej nga salla ku e mbajti fjalimin Presidenti Biden iu përgjigj shkurt me “Jo” pyetjes së gazetarëve nëse do të angazhojë Gardën Kombëtare për të vënë nën kontroll protestat që janë përhapur në të gjithë vendin.

Zoti Biden ka kritikuar ndonjëherë sjelljen e Izraelit, por SHBA-ja ka vazhduar ta furnizojë atë me armë. Presidenti tha se protestat nuk e kanë shtyrë atë të rimendojë politikat në lidhje me Lindjen e Mesme. Deklaratat e tij erdhën pas ditësh heshtjeje për protestat. Gjatë kësaj kohe, republikanët janë përpjekur të përdorin skenat e trazirave kundër demokratëve.

Zoti Biden tha se ai kundërshton përpjekjet për të përdorur situatën për të “shënuar pikë politike”. “Ky nuk është një moment për politikë”, tha ai sot. “Është një moment për qartësi.” Gjatë natës, policia arrestoi protestues pro-palestinezë në kampuse të shumta, duke përfshirë në Universitetin e Kalifornisë, Los Anxhelos (UCLA), ku oficerët me pajisje për protesta qëlluan me plumba gome ndaj demonstruesve dhe shkatërruan një kamp që kishte qenë në vend për një javë. Diku midis 200 dhe 300 persona u arrestuan në UCLA mbrëmë, i kanë thënë dy burime të zbatimit të ligjit për NBC News. Informacione specifike për të arrestuarit, si për shembull nëse janë studentë, staf apo jo të lidhur me universitetin, mund të mos dihen për ditë të tëra.