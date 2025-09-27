Incident i pazakontë në Turqi/ Ish-futbollisti i Interit ndëshkohet me karton të kuq pasi goditi shokun e skuadrës
Një episod i paprecedentë ka ndodhur në kampionatin turk, ku kapiteni i Sakarjasporit, Çaner Erkin, humbi kontrollin gjatë ndeshjes dhe goditi me shuplakë një nga bashkëlojtarët e tij.
Gjyqtari reagoi pa hezitim duke e përjashtuar menjëherë 36-vjeçarin me karton të kuq direkt, duke lënë skuadrën e tij me një lojtar më pak në fushë.
Ky veprim i Erkin, i cili në të kaluarën ka qenë ka ngjallur kritika të shumta në Turqi, sidomos duke marrë parasysh përvojën e gjatë të mbrojtësit dhe faktin që mban shiritin e kapitenit.
Në vend që të ishte shembull për skuadrën, ai u përfshi në një akt të dhunshëm që ka zhgënjyer tifozët dhe opinionin sportiv.